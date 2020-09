Abueva hindi itatapon ni Alas

WALANG balita si Phoenix Fuel Masters coach Louie Alas kung balak ng management na i-trade si Calvin Abueva.

Pero kung siya ang masusunod, hindi niya itatapon ang kanyang reliable veteran.

“Personally wala rin akong alam sa balita hinggil sa trade kay Calvin. Pero sa akin hindi ko ite-trade,” kuwento ni Alas sa TOPS ‘Usapang Sports On Air’ nitong Huwebes.

“Basing sa mga interview kay Commissioner (Willie Marcial), bine-base ko rin sa mga ginawa ni Calvin, ang question lang is when?” sey ng 56-year-old mentor sa tungkol sa pagbabalik ni Calvin mula sa ipinataw na suspensiyon ng liga.

Sabik nang magbalik si Alas sa laro kaya naman todo na sila sa pagpapakondisyon.

“Ang initial plan will be on October 9, very excited ang lahat na makabalik kasi kailangan natin ito para sa normalcy ng sitwasyon. Sana matuloy ang original plan,” dagdag pa nito sa weekly sports forum na suportado ng Philippine Sports Commission (PSC) at ng Philippine Amusements and Gaming Corporation (Pagcor). (JAToralba)