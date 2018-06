Abueva, Cruz, Alaska tinabla ni Reyes!

HANDANG magpahiram ng mga manla­laro ang Alaska Aces para sa 2018 Asian Games sa Palembang, Indonesia.

No thanks, sey ni Chot Reyes.

Mas pinili ng coach ng national team na isalang ang core ng TNT KaTropa dahil mas mahihirapan sa ensayo ang koponan at maaari ring ma­kagulo sa chemistry kapag nagdagdag ng iba pang manlalaro galing ibang koponan.

“Because magkakaproblema pa. It’s going to be too much of a distraction for TNT. They are already in the midst of their preparation for the third conference. Kung lalagyan pa ng Alaska player, magkakaroon pa sila ng problema kasi makakalaban nila ‘yun sa third conference,” ani Reyes.

Maaari sanang hugutin ni coach Reyes sina Aces forward Carl Bryan Cruz at ang suspendidong si Calvin Abueva na parte ng kasaluku­yang Gilas pool.

Gayunpaman, nagpasalamat pa rin ang five-time PBA Coach of the Year sa magandang intensyon ng Alaska management.

“We appreciate very much the gesture of the Alaska team management, coach Alex Compton, and Dickie Bachmann to lend their players. However, we deemed it best all over for this lineup to fill in sa Asian Games,” bulalas ni Reyes.