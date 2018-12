Abu Sayyaf ug NPA bulbuson sa martial law extension

Gub-on sa puwersa kagamhanan ang Abu Sayyaf Group ug nagkahinay nga New People’s Army (NPA) sa Mindanao kung ihatag ang ilang gipangayo nga usa ka tuig nga pagpatuman sa martial law.

Matud Senate President Pro Tempore Ralph Recto, nga gisaad kini sa mga security official sa Duterte administration nga miatuba g sa kapin duha ka oras nilang closed-door meeting.

“What is appealing eh ang sabi nila in one year they can wipe out the Abu Sayyaf and reduce the capability of the NPA. That seems to be appealing,” matud ni Recto.

“Wipe out yung Abu Sayyaf, at least yung nasa Sulu, that’s the bigger threat and then minimal na yung strength ng CPP-NPA,” dugang niini.

Giingong kusog gihapon ang pwersa sa NPA sa Mindanao busa kung mohinay kini modunod ang Luzon ug Visayas.

“Pag napahina mo nang husto yung lahat ng NPA sa Luzon at Visayas, huhulog din,” matud pa ni Recto.

Mitambong sa tigum silang Defense Secretary Delfin Lorenzana, Interior Secretary Eduardo Ano, Armed Forces Chief of Staff General Carlito Galvez ug ubang opisyal sa Philippine National Police.

Sa closed-door meeting, giingong misaad ang mga security official nga kini ang katalusang extension sa martial law nga ilang pangayoun.