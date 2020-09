Abu Sayyaf, rebelde `persona non grata’ sa Indanan

IDINEKLARA na “persona non grata” ang grupo at mga miyembro ng Abu Sayyaf at iba pang rebelde sa Indanan, Sulu.

Sa pinirmahang peace covenant na pinangunahan ni Indanan Mayor Hermot Jikiri kasama ang matataas na opisyal ng militar, kinondena nila ang mga aktibidad ng mga terorista at nagakong palalakasin ang public safety, security at koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines.

“We are declaring these terrorists as Persona Non-Grata here in Indanan and we vow to support the military, police, and other security agencies in bringing lasting peace and progress in our beloved municipality,” sinabi ni Mayor Jikiri. (Kiko Cueto)