Abu Sayyaf nasikop sa Jolo, Sulu

Nadakpan sa gipahigayung law enforcement operation sa Philippine National Police (PNP) ang usa ka sakop sa Abu Sayyaf Group(ASG) sa Marina Street Brgy. Walled City, Jolo, Sulu.

Matud ni PNP ARMM Spokesperson Police Senior Inspector Jemar Delos Santos nga mga alas 12:15 sa udto kagahapon nasikop ang terorista.

Ang nasikop giila nga si Suaib Hayaduni alyas Eteng nga lakip sa nag-o-operate sa Sulu ug kanhi tawo ni ASG lider Radullan Sahiron nga giingong nalambigit sa Sipadan Kidnapping incident.

Si Hayaduni adunay kasong kidnapping ug serious illegal detention with ransom sa RTC NCR Judicial Region, Branch 162 ug Kidnapping with Frustrated Murder sa RTC, 9th Judicial Region, Branch 13, Jolo, Sulu.

Nahimong malampuson ang operasyon tungod sa intelligence sharing ug pagpakig-alayon sa ubang law enforcement units.

Ang nasikop nga terorista daling gibalhin sa Zamboanga City alang sa proper documentation ug disposition.