Abu Sayyaf member sumurender

SUMUKO sa mga sundalo ang isang miyembro ng Abu Sayyaf sa Basilan nitong linggo, ayon sa Western Mindanao Command.

Kinilala ni WestMinCom Commander Lt. Gen. Corleto Vinluan, Jr., ang sumuko na si Abdul Asnulan Akil alyas Abz, ng Barangay Kamamburingan, Ungkaya Pukan, Basilan Province.

“Akil is a member of the notorious Abu Sayyaf Group under Radzmil Jannatul, a.k.a. Khubayb. He has a standing warrant of arrest for murder,” sinabi ni Lt. Gen. Vinluan, Jr.

Isinuko rin nito ang isang M1 Garand rifle na may magazine at 18 rounds ng ammunition.

“Akil was involved in a massacre in Kamamburingan last April 22, 2018, wherein four civilians were beheaded,” pahayag naman ni Brig. Gen. Domingo Gobway, Commander ng Joint Task Force Basilan.

Sumasailalim ngayon si Akil sa custodial debriefing sa Headquarters ng 101st Infantry Brigade/JTF Basilan sa Barangay Tabiawan, Isabela City. (Kiko Cueto)