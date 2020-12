Abu Sayyaf kidnapper todas sa Zamboanga

Pumalag dahilan para mapatay ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group-Kidnap For Ransom Group (ASG-KFRG) na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa apo ng isang alkalde matapos itong hainan ng warrant of arrest, Lunes ng madaling-araw sa Payao, Zamboanga Sibugay.

Kinilala ang napatay na suspek na si Usman Hassan, alyas ‘Gang-Gang’, miyembro ng ASG na nakalinya sa mga malalaking kidnapping sa nasabing lalawigan.

Sa ulat na ipinadala ng Philippine National Police-Intelligence Group (PNP-IG) kay PNP chief General Debold Sinas, dakong alas-2:45 nang mapatay ang suspek sa isinagawang joint operation ng Regional Intelligence Unit 9 at PNP-IG sa Sitio Masanang, Brgy. Poblacion sa nasabing bayan.

Bitbit ang mga warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa suspek sa mga kasong Kidnapping for Ransom at Serious Illigal Detention with Homicide ay tinungo ng pulisya ang pinagtataguan ng suspek subalit imbes na sumuko ng maayos ay nakipagbarilan pa ito.

Base sa police record, si Hassan ay isa sa mga suspek sa Garbin kidnapping case sa Pitogo, Zamboanga del Sur noong 2015 kung saan dinukot ng mga ito ang apo ni Pitogo Mayor Richard Garban na si Zynielle Jay Garban, 3; kasama ang pinsan na si Ace Jay Garban, 4; at ang 16-anyos na helper na si Ledegie Tomarong. (Edwin Balasa)