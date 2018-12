Hiniram natin buhat sa Español at nilapatan ng kahulugan ang salitang ‘absuwelto’ o minsan ay binabaybay rin bilang ‘abswelto’. Buhat sa Español na ang totoo naman talaga ay hiniram buhat sa Latin na ‘absol?tus’.

Kakatwa lang dahil may dalawang kahulugan sa ating kultura ang ‘absoluto’ at ‘abswelto’ na nanggaling nga sa Latin na ‘absol?tus.’

Absoluto, pwedeng naganap na. Absolute o with finality sa Ingles. Samantala, absuwelto na o ‘absolved’ na sa kahit anong usaping legal ang naabsuwelto. Puwede ring gamitin ang salitang ‘malaya’ pamalit sa absuwelto. Iyong malaya na sa kahit anong kaso o legal na usapin.

Ginagamit din ang absuwelto hindi lamang sa usaping legal. Madalas, tumutukoy ito sa kung sino ang sangkot sa kung anong pangyayaring dapat imbestigahan. Hindi naman nangangahulugan na ang sangkot ay suspek agad. Pupwedeng sangkot dahil may alam sa pangyayari.

Nito lang nagdaang Biyernes, nasaksihan ng marami sa atin ang pag-absuwelto sa isang high profile na nasasakdal na sangkot sa pandarambong.

Malaking usapin ang pag-absuweltong ito ng Sandiganbayan dahil kaabsuwelto rin lang ng anak ng dating Pangulo at ngayon ay Speaker of the House ng Kongreso na sangkot sa halos kaparehong kasong may kinalaman sa pera.

Komplikado ang batas maging ang paghatol sa mga ganitong uri ng kaso. Kaya nga minsan, kailangan ng batalyong abogado para katawanin ang nasasakdal na karaniwan ay mayaman o yumaman na. Napapawalang-sala o naabsuwelto dahil lamang sa teknikalidad.

Dahil iilan lang naman sa atin ang abogado, pagdating sa mga high profile na kaso gaya ng kinasangkutan ng dating senador, ang mahalaga lang malaman ay ang kinalabasan: Walang sala sa kaso ng pandarambong sa pera ng taumbayan.

Kaya itong ‘absuwelto’ ang lubos na nagpapaala ng hinanakit sa marami. Mara­ming hindi naabsuwelto dahil sa kawalan ng magtatanggol. Walang ibabayad na milyon. Walang ikabubuhay kaya hindi na ipinupursigi ang kaso. At dahil sa kawalan ng interes, maabsuwelto ang isinasakdal.

Maraming pinagkaitan ng pag-absuwelto. Nariyan ang maraming bilanggo, napagkamalan, o napatay nang walang kalaban-laban. Mas masakit ang absuwelto lalo kung wala nang buhay na maibabalik.

Nakalulungkot isipin na ang mga naaabsuwelto ay iyong may kapangyarihan, iyong kayang lumaban dahil sa kapangyarihan at kayamanan. Mistulang madali ang maabsuwelto kapag mayroon kang koneksyon sa estado.

Samantala, marami sa atin ang umaa­sam na kung hindi kayang tugunan ng katarungan ang iba pang itinuturing na­ting sinasamantala ang kapangyarihan dito sa lupa, mayroong nasa langit na higit na makapangyarihan ang hindi mag-aabsuwelto sa may sala.

Malimit na itong mangyari. Itong pag-aabsuwelto ng nasa poder. Silang haharap sa camera ng telebis­yon na parang walang nangyari. Silang maghahangad muli ng posisyon, mangungurakot, at sa tulong ng katanyagan, kapangyarihan, at kayamanang nakamit, ipagtatanggol ang sarili hanggang makamit muli ang absolusyon nang paulit-ulit.

