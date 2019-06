Dear Atty. Claire,

Magandang araw po!

Atty. gusto ko pong malinawan o maintindihan ang nakasaad sa Transfer Certificate of Title (TCT) na inisyu ng NHMFC.

Ako ay married at pagkatapos ng 25 years, natapos (fully paid) ko hulugan ang maliit na lupa at bahay. Hindi ko po co-borrower or co-signatory ang asawa ko.

Solo ko ang lahat ng papeles na sinubmit at payment ng amortization ng housing loan at sa katunayan ang bayad ng monthly dues para sa housing loan ay sa paraan nang salary deduction payment to NHMFC. Galing lahat po sa akin ang bayad nito.

Isa sa requirements na hiningi o sinubmit ko para sa housing loan ay ang marriage contract (fake) nami­ng mag-asawa dahil dala ko ang apelyido ng asawa ko pero di pa napawalang bisa ang previous marriage niya ( still in the process at that time ang petition for nullity of marriage). 1 year later, nag-pakasal kami ulit after we got the decision na wala ng isa ang kasal niya pero di ko na pinalitan ang marriage contract (fake) na una kong sinubmit for housin­g loan.)­

Ang tanong ko Atty. Claire, conjugal property­ ba namin tong house and lot na ni loan ko sa NHMFC?

Ang pangalan sa TCT ay – (name ko) married to (name ng asawa ko).

Maraming salamat po.

Tita G.

Ms.Tita G,

Ayon sa inyong kuwento ay tunay na ka­yong kasal at lumalabas din naman na wala kayong pre-nuptial agreement para masabi na ang property na ikaw lang ang nagpundar ay sa iyo lamang (separation of property regime). Kaya’t lahat ng ari-arian na naipundar ninyo ng kayo ay dalaga pa at siya naman ay nung binata pa siya ay magiging parte po ng inyong Absolute Community of Pro­perty. Sa maiksing salita ay 50-50 ang hatian ninyo kahit pa wala siyang naicontri­bute sa pagbabayad nito.

Iba po kasi ang magiging sagot ko kung talagang wala kayong naging valid na kasal. Pero dahil sa nagpa­kasal naman kayo matapos na mapawalang bisa ang kasal niya sa una ay sakop ang ari-arian ninyo ng tinatawag nating ABSOLUTE COMMUNITY OF PROPERTY.

Kahit na ikaw ang nakarehistro bilang may-ari at nakalagay lamang na “married to” ay mananatiling parte iyan ng iyong absolute community of property.

Tandaan na kapag naman na acquire ang isang property dahil sa ito ay namana o donasyon na nangyari matapos ang kasal ay magiging exclusive property lamang ito ng donee o heir at walang interes o karapatan ang asawa at hindi parte ito ng absolute community of property kahit na nakadescribe ang donee (registered owner na) bilang “married to”.

***

