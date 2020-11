‘Abs’ ni Piolo binenta sa int’l mag

Ang bongga lang ni Piolo Pascual, na sa edad niya ngayon, na heto nga at namamayagpag sina Daniel Padilla, Alden Richards, James Reid, pero siya pa rin talaga ang number one choice pagdating sa kakisigan.

Well, pasok nga si Piolo sa latest issue ng isang international magazine, ang Vulkan, na puro mga sikat na modelo mula sa iba’t ibang panig ng mundo ang napi-feature.

At siyempre, bukod sa kaguwapuhan, ang ‘abs’ pa rin niya ang pambenta. Na kahit may mga kasamahan siyang mas bata na mga modelo, hindi talaga nagpakabog si Piolo dahil naghubad din at nagpakita talaga siya ng ‘abs’, ha! At yes, hindi naman pahuhuli ang ‘abs’ ni Piolo kung ikukumpara sa ibang mga mas batang modelo. (Dondon Sermino)