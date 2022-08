ABS-CBN, TV5 pakner selyado na

Nagsanib puwersa na ang TV5 ni Manny V. Pangilinan at ang ABS CBN Corp. ng mga Lopez na siyang magbibigay daan para mapanood na ang mga palabas ng Kapamilya sa free tv kung saan babakas ito sa TV5 at mamumuhunan ng P4 bilyon sa kabuuan.

Ayon sa joint statement ng ABS-CBN at TV5, bibilhin ng Kapamilya ang 34.99% ng common shares ng TV5 Network Inc. sa halagang P2.16 bilyon at mag-i-invest pa ito ng P1.84 bilyon sa TV5 sa pamamagitan ng convertible notes na maaaring gawing common shares pagkatapos ng walong taon kung kailan maaaring umabot sa 49.92% na ang magiging interes ng ABS-CBN sa TV5.

Inaasahan ng ABS-CBN at TV5 na makumpleto ang transaksiyon ngayong Agosto.

Pumirma rin ng kasunduan ang Cignal Cable Corp. ng PLDT ni Pangilinan at ang mga Lopez para bilhin nito ang 38.88% ng Sky Cable ng ABS-CBN sa halagang P2.86 bilyon.

Sabi ng PLDT, makikinabang dito ang mahigit 300,000 cable subscriber at 350,000 broadband subscribers ng Sky Cable. Bukod sa pagbili ng 38.88% ng shares ng Sky Cable, pauutangin din ng Cignal Cable ng P4.388 bilyon ang Sky Cable at maaaring gawing shares ito ng kompanya sa loob ng walong taon at magiging 61.12% na ang magiging pag-aari ng Cignal sa Sky Cable. Bukod pa ito sa P50 milyong convertible note na maaaring ma-convert sa shares ng Sky Cable na katumbas ng 1.84%.

Kasunduan hihimayin ng NTC

Nakahanda naman umanong imbestigahan ng National Telecommunications Commission (NTC) ang nabuong ‘partnership deal’ ng ABS-CBN at TV5.

“Kailangan po natin ito busisiin mabuti dahil madami po lumabas na violations ang ABS-CBN noong nakaraang pagdinig ng renewal ng kanilang prangkisa noong nakaraang 18th Congress na nag-resulta sa ‘di pagka-renew ng kanilang prangkisa,” ayon kay NTC Commissioner Gamaliel Cordoba.

Sa panayam ng Radyo Pilipinas nitong Huwebes, sinabi ni Cordoba na kanilang hihimayin ang joint venture ng ABS-CBN at TV5 dahil na rin sa mga paglabag ng Kapamilya network na nakalkal nang isalang ito sa imbestigasyon noong 18th Congress.

“Hindi po sila makakuha ng sariling prangkisa, so ang ginagawa po nila is sasakay po sila dito sa prangkisa po ng TV5. Pero hanggang ngayon po ay bitbit po nila ang kanilang mga violations kahit dati pa po iyon,” diin ni Cordoba.

Binigyang-diin ni Cordoba na nakasaad sa NTC Memorandum Order 3-06-2022

na ipinagbabawal sa mga “franchise grantee” na pumasok sa “mergers, joint ventures, sale, or any commercial agreement arrangement” na saklaw ng mandato at hurisdiksyon ng komisyon.

“Dapat po ang franchise grantee ay hindi po makikipag-enter ng commercial arrangement sa isang entity na may mga obligasyon po sa national and local government,” ayon kay Cordoba.

Kaugnay nito, kailangan aniyang isumite sa NTC ng ABS-CBN at TV5 ang kopya ng nilagdaan nilang kasunduan kasama na ang mga kaukulang clearance mula sa mga ahensiya ng gobyerno tulad ng NTC, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Securities and Exchange Commission. (Eileen Mencias/Eralyn Prado)