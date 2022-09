ABS-CBN, TV5 deal inatras

Umatras na ang ABS-CBN Corp. ng mga Lopez at TV5 Network Inc. at Cignal Cable ni Manny V. Pangilinan sa pagbili ng ABS-CBN Corp. ng shares sa TV5 at Cignal Cable ng shares sa Sky Cable Corp. ng ABS-CBN.

Tinimbre ng ABS-CBN, Sky Vision at Cignal Cable sa Philippine Stock Exchange at Securities and Exchange Commission na napagkasunduan nilang huwag nang ipagpatuloy ang transaksyong kapwa nila inanunsyo noong August 10 at inasahang maisasara nitong buwan din ng Agosto.

Babakas sana ang ABS-CBN sa TV5 kung saan mamumuhunan ito ng P4 bilyon sa kabuuan at bibili sana ng shares sa Sky Cable ang Cignal TV sa halagang P2.86 bilyon.

Sa kanilang joint statement, sinabi nilang hindi pa nila napapatupad ang anumang transaksyong sakop ng investment agreement o ng sale and purchase agreement at pormal nang nilusaw ang usapan na kapwa nila pinirmahan ang memorandum of agreement na nagtatapos dito.

Nanghinayang ang Infrawatch PH sa balita dahil masamang pangitain ito sa kinabukasan ng negos¬yo, mabuting pamumuno, at talent sa bansa dahil pinakikita nitong may mga nagbabanta sa pagsisikap ng ilan para iangat ang kalidad ng serbisyo, kultura, at innovation sa bansa.

Sabi ni Infrawatch PH Convenor Terry Ridon, hindi ito ang kailangan ng bansa lalo na’t umaahon pa ang ekonomiya at pinapa¬kita nito sa mga negosyante na malaya lamang silang makakapagnegosyo.

“This also serves as a warning to business: that free enterprise will only be free if businesses align with the politics of those in power. This is not the governance climate that the country needs today, particularly at this time of great economic difficulty,” sabi ni Ridon.

Babala niya, maaaring sa ibang bansa na lamang mamuhunan ang mga foreign investor na pinag-aaralan sanang mag-invest sa Pilipinas.

Naunang tinutulan ni party-list Rep. Rodante Marcoleta ang partnership ng ABS-CBN at TV5 nang inanunsyo ito at may pahiwatig ang ilang ahensiya ng pamahalaan bubusisiin nila nang husto ang transaksyon. (Eileen Mencias)