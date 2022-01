ABS-CBN pinarte kina Villar, Chua, Quiboloy

Bukod sa nangungunang bilyonaryo sa bansa na si dating senate president Manny Villar, nakakuha rin umano ng parte sa frequency ng pinasarang ABS-CBN ang Aliw Broadcasting Corporation na pag-aari ng pamilya ng pumanaw na negosyanteng si Antonio Cabangon-Chua at ang media network ni Pastor Apollo Quiboloy.

Sa isang pahayag ng National Telecommunications Commission (NTC) kahapon, kinumpirma na alinsunod sa kautusan ng ahensiya na may petsang Enero 5, 2022, binigyan ng provisional authority ang Aliw Broadcasting para gamitin ang frequency ng Channel 23 na dating pag-aari ng ABS-CBN at nag-eere ng Sports+Action (S+A).

Ibinigay umano ang provisional authority para makumpirma ang “legal, technical, and financial qualification” ng Aliw Broadcasting.

Inihayag pa ng NTC na ang Aliw Broadcasting ang pangalawang aplikante para magkabit at mag-operate ng digital tv sa Metro Manila na inihain nito noon pang Hulyo 30, 2007.

Itinatag ng yumaong si Cabangon-Chua ang Aliw Broadcasting na bumubuo sa kanyang media empire na DWIZ at 97.9 Home Radio station at Philippine Business Daily Mirror Publishing.

Nabili rin ni Cabangon-Chua, na pumanaw noong 2016, ang parte ng bilyonaryong si Wilson Tieng sa RPN-9 na siyang tahanan ngayon ng CNN Philippines.

Samantala, kinumpirma rin ng NTC sa isang pahayag kahapon na binigyan din nila ng provisional authority ang Swara Sug Media Corporation (SSMC) para mag-operate ng digital tv broadcasting system sa Metro Mania gamit ang Channel 43.

Sabi ng NTC, ang SSMC ay pangatlong aplikante na nais mag-operate ng digital tv sa Metro Manila noon pang Oktubre 16, 2007

“SSMC was granted the PA after the determination of its legal, technical and financial qualification,” ayon sa NTC.

Ang SSMC ang may hawak ng prangkisa ng Sonshine Media Network International (SMNI) kung saan lumalabas ang programa ni Pastor Quiboloy.

Sa isang text message umano sa ABS-CBN, kinumpirma ni SMNI president Dr. Marlon Rosete na ibinigay sa kanila ang isang frequency na dating ginagamit ng Kapamilya network. (Mia Billones)