ABS-CBN naghingalo pero ‘di namatay – Vice Ganda

Muling ipinaramdam ni Vice Ganda na solid at loyal Kapamilya siya. Kasabay nang paglabas ng Christmas Station ID ng ABS-CBN na “Ikaw ang Liwanag at Ligaya” ay ang emosyonal na mensahe niya sa network.

May “letter” ito para sa network.

“Dear ABS-CBN, Saksi ako sa dami ng iyong pinagdaanan ngayong taon. Pinahirapan ka. Binugbog. Pinagtulungan. Patuloy na sinipa habang duguang nakahandusay.

“Pinipilit kitilin ang buhay. Naghingalo ngunit di namatay. Sasamahan kita sa iyong pagbangon. Sa iyong pagpapalakas. At sa muli mong paglipad. Binabati kita! Kahit na binalot ka ng dilim ay patuloy kang magniningning! Mahal na mahal kita!- Vice Ganda.”

Naiyak daw ang ibang netizen at Kapamilya supporter sa message na ito ni Vice.

***

Dahil sa trailer: Kim humagulgol nang husto

Nai-video ang naging reaction ni Kim Chiu nang unang beses niyang mapanood ang trailer ng “Bawal Lumabas The Series.” Naiyak ito nang mapanood at hindi raw niya maiwasang mag-flashback yung mga nangyari dahil sa Bawal Lumabas post niya noong kasagsagan ng quarantine sa Metro Manila.

Kung matatandaan, todo ang inabot na pamba-bash ni Kim at talagang iniyakan din niya ito. Pero, nagawa ni Kim na umangat mula sa mga pamba-bash at negatibong reaction. To make the long story short, ‘eto nga at series na.

Sabi ni Kim, “Eto kami ni ate @haidzfernandezkanina after mapanood ang trailer ng #BawalLumabasTheSeries. Thank you ate haidz sa video nato! Pati tuloy ikaw! Iyak tawa ang naramdamdam namin.

“Nag flashback skin lahat simula nag start ang bawal lumabas. One Mistake won’t define you as a person.

“When you make a ‘mistake’, don’t look back at it long. Take the reason of the thing into your mind and then look forward. ‘Mistakes’ are lessons of wisdom. The past cannot be changed. The future is yet in your power,” sabi ni Kim.

Sa Dec. 14 na nga mapanood sa iWantTFC ang series.

***

Andrea ayaw nang makita ni Derek

Sa naging interview ni Andrea Torres sa 24 Oras ay ibinahagi nito ang mga plano niya ngayong Kapaskuhan. Katulad nang nakaugalian, kasama ng aktres ang kanyang pamilya sa selebrasyon ngayong taon. Ibang-iba sa naging selebrasyon niya last Christmas kunsaan, sobrang in-love pa sila sa isa’t isa ni Derek Ramsay.

Ngayon ay pareho na rin nag-unfollow sa isa’t isa sina Andrera at Derek. Kung dati si Andrea lang ang nag-unfollow, tiningnan namin ang Instagram nila at n aka-unfollow na rin ang actor sa ex-girlfriend.

“Magiging memorable po siya kasi ang dami nating pinagdaanan this year. Feeling ko mas mabigat ‘yung dating sa atin ng pag-celebrate ng Christmas,” aniya.

Samantala, matapos gumanap bilang isang babaeng nambubugbog ng mister sa episode ng Magpakailanman nitong Sabado (Nov. 28), isa na namang kakaibang karakter ang pinaghahandaan ni Andrea sa upcoming Kapuso teleserye na Legal Wives.