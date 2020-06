ABS-CBN gustong baratin sa ads ng bata ni Cayetano

Tila gustong hawakan sa leeg ng mga kaalyado ni Speaker Alan Peter Cayetano ang ABS-CBN kapalit ng pagkakaloob ng panibagong prangkisa sa Kapamilya network.

Ito’y matapos ihain ni Kabayan party-list Rep. Ron Salo ang ika-13 panukala para sa panibagong 25 taong prangkisa ng ABS-CBN subalit may mga kondisyon na nakapaloob dito na maaaring makaapekto sa news reporting ng Dos.

Sa Section 5(6) ng House Bill No. 6901 ni Salo, nakasaad ang “strengthened self-regulation of contents” ng ABS-CBN kung saan hindi dapat payagan ang pag-eere ng anumang “speeches, plays, acts or scenes” at iba pang materyal kung ito’y mag-uudyok ng treason, rebellion, at sedition.

Sa Section 3 ng panukala, binigyan ng mandato ang ABS-CBN na siguruhing magiging patas at balanse ito sa pag-uulat, at bibigyan ng equal time at pagkakataon lahat ng partidong sangkot sa isang ulat o event para sa `information-sharing’.

Nakasaad naman sa Section 5(5) na dapat ibigay ng ABS-CBN ang 10% ng kanilang paid commercial o advertisement batay sa pangangailangan ng executive, legislative, judiciary, constitutional commissions, at mga international humanitarian organization na kinikilala ng batas.

Dagdag pa na kondisyon ni Salo sa ilalim ng Section 5(7) ay ang pagbibigay ng murang election advertisement rate para sa mga political candidate. (John Carlo Cahinhinan)