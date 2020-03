ABS-CBN franchise extension wala pang katiyakan

WALA pang katiyakan kung mabibigyan ng extension ang prangkisa ng ABS-CBN kahit kinalampag na ng Senado at Kamara ang National Telecommunications Commission (NTC) na pagkalooban ng temporary permit ang nasabing network sa pagtatapos ng kanilang prangkisa sa Mayo 4.

Ito’y matapos ihayag ng abogadong si Larry Gadon na maghahain siya ng petition for prohibition upang pigilan ang NTC sa pag-extend ng prangkisa ng ABS-CBN.

“As I mentioned many times before… anything can happen when in legal limbo,” saad ni PBA Party-list Rep. Jericho Nograles.

Ayon kay Gadon, sinampa niya ang petisyon “for the the sake of upholding the law, to uphold the sup­remacy of the Constitution, to remind Congress of the principle of separation of powers of the three bran­ches of government, that no one shall encroach on the powers of another.”

Inaprubahan na ng Senado ang resolusyon upang hilingin sa NTC na bigyan ng provisional permit ang Kapamilya network, habang si House Speaker Alan Peter Cayetano, sumulat naman sa ahensiya sa parehong layunin.

Sinabi naman ni Sen. Sherwin Gatchalian na inaasahan na nilang kukuwestiyunin sa korte ang provisional authority na ibibigay ng NTC sa network. (JC Cahinhinan)