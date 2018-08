ABS-CBN bosses nag-sorry kay Dingdong

Hmmmm, naibsan na kaya ang ‘disgust’ ni Dingdong Dantes sa isyu pa rin ng unauthorized use ng family pictures nila sa ‘Ang Probinsyano’?

Meron kasing nag-tsika sa atin na personal umanong tinawagan si Dingdong ng ilang matataas na ehe­kutibo ng ABS-CBN para daw humingi ng “s­orry” sa ngalan ng mga nagkamali sa production at art department ng naturang serye.

Hindi man nasabi ng aming source kung mag-i-issue ng official statement o public apo­logy ang show, diumano’y tinanggap naman ni Dindgdong ang naturang gesture ng mga executives na nakausap niya.

Kung meron man daw nagmaasim na “iba” patungkol sa pandededma na lang, “sinalo” na umano ito ng mga nanghingi ng sorry sa akto­r na very soon ay magsisimula na ding mag-shoot for his Star Cinema movie kasama sina Vice G­anda at Richard Gutierrez.

Bela kalait-lait ang fashion sense

Isa ang ‘The Day After Valentines’ under Direk Jason Paul Laxamana, sa mga entry sa magbubukas na Pista ng Pelikulang Pilipino (PPP) ang na­bigyan ng grade A sa CEB.

Napakaganda naman kasi ng pelikulang pinagbibidahan nina Bela Padilla at JC Santos, na kumpirmadong magaling na aktor at mas good-looking on screen hahahaha!

Bigla tuloy naming pinangarap na makarating sa Lanai (isa sa mga isla sa Hawaii, USA) dahil sa nakakaengganyong tanawin at tila magandang klima dun. Malaking bahagi sa kuwento ng movie ang natu­rang lugar na bagong-bago sa aming paningin.

Genius nga si Jason sa mga movie na dalawa lang ang pangunahing ta­uhan at hindi siya pretensyoso sa mga shot niya o kahit sa pagkuwento.

Aktres na nga si Bela na napakahusay sa movie though malamang na ma-bash na naman siya dahil sa kakaiba niyang fashion sense, na dala-dala niya kahit sa totoong buhay.

At naniniwala kaming may tenga din sa music si direk dahil ang bobongga ng mga kantang ginamit niya, lalo na yung theme song na AKALA ni Marion Aunor.

No wonder, graded A din ang isa pa niyang musical-romcom movie na BAKWIT Boys na entry din sa PPP.

Mula sa Viva Films, tiyak naming rarampa sa box-office ang movie ng bonggang-bongga!