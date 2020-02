Abs-cbn binutasan ng Marcos loyalist

PINABABAWI ng Office of the Solicitor General (OSG) sa Korte Suprema ang prangkisa ng ABS-CBN Corporation dahil sa diumanong ‘abusive practices’ nito, partikular na ang pagbo-broadcast nito nang may singil sa pay-per-view channel nitong ABS-CBN TV Plus at KBO na walang basbas ng National Telecommunications Commission.

Dagdag pa ni Calida, nag-isyu rin ang ABS-CBN ng Philippine Deposit Receipts (PDR) sa ilalim ng ABS-CBN Holdings Corp. sa mga dayuhan na paglabag sa Konstitusyon na naglilimita ng pag-aari ng dayuhan sa mass media.

Nakatakdang matapos ang franchise ng ABS-CBN sa Marso at may mga congressman na at mga senador na tumutulong na i-renew ito.

Si Calida, kilalang Marcos loyalist, ang personal na naghain ng quo warranto petition sa SC kahapon. Sa ganitong petisyon din napatalsik si dating SC Chief Justice Maria Lourdes Sereno noong Mayo 2018.

“We want to put an end to what we discovered to be highly abusive practices of ABS-CBN benefiting a greedy few at the expense of millions of its loyal subscribers,” ani ni Calida.

Sa kanyang petisyon, pinayagan umano ng network na pumasok ang mga foreign investor kahit may constitutional ban. Ang foreign ownership ang na­ging isyu rin laban sa news website Rappler.

Sa isang pahayag, sinabi ng ABS-CBN na ginagawa ito ng OSG para isara ang kompanya na ikadedehado ng milyon-mil­yong Pilipino na umaasa rito para sa balita, entertainment, at public service.

Dagdag pa nito, walang basehan ang bintang ng OSG dahil sumusunod ang kompanya sa mga batas na may kinalaman sa franchise nito at kinuha nito lahat ng mga permit na kinakaila­ngan para paandarin ang negosyo.

“The allegations cited by the Office of the Solicitor General in his press statement are without merit. ABS-CBN complies with all pertinent laws governing its franchise and has secured all necessary government and regulatory approvals for its business operations,” sabi ng kompanya.

Dagdag ng ABS-CBN, lahat ng mga bino-broadcast nito ay may kaukulang permit at hindi pinagbabawal ng kanilang prangkisa at ang mga PDR nito ay inaprubahan ng Securities and Exchange Commission at ng Philippine Stock Exchange bago ibenta.

“This case appears to be an attempt to deprive Filipinos of the services of ABS-CBN,” sabi nito.

Duterte walang kumpas sa quo warranto petition ni Calida

Itinanggi naman ng Malacañang na may kumpas si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsasampa ng quo warranto petition sa Korte Suprema ni Calida para ipawalang bisa ang prangkisa ng ABS-CBN network.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na sariling inisyatiba ni Calida ang gina­wang pagsasampa ng quo warranto petition laban sa ABS-CBN.

“Walang kinalaman, walang kaugnayan itong petition ni SolGen. Alam mo trabaho ng Solicitor General na maghain ng anumang petisyon ‘pag mayroong paglabag sa batas,” ani ni Panelo.

Ayon kay Panelo, hindi ugali ni Pangulong Duterte na pakialaman ang trabaho ng OSG dahil mayroong itong sariling mandato sa ilalim ng batas.

“Ang Pangulo hindi nakikia­lam sa mga trabaho ng alinmang heads of departments. Palagi niyang sinasabi let the law takes its course,” dagdag pa ni Panelo.

Sinabi ni Panelo na nasa kamay na ng mga mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman ang pagpapasya sa inihaing quo warranto petition ng Solicitor General.

Binigyang-katwiran ng Palace Spokesman ang pagiging mainit ni Pangulong Duterte sa nabanggit na tv network dahil sa ginawa umano sa kanya noong panahong siya ay nangangampanya pa lamang.

“Alam mo ‘yung mga salita ni Presidente, ‘yun ay kaugnay sa kanyang displeasure doon sa nangyari sa kanya na nagbayad ng pera para sa kanyang campaign materials na hindi naman nailabas,” wika pa ni Pa­nelo. (Eileen Mencias/Aileen Taliping/Dindo Matining/Prince Golez)