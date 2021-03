Abril quarantine status inanunsyo

Inianunsiyo ni Pangu­long Rodrigo Duterte ang mga bagong quarantine classification sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Sa kanyang regular na Talk to the People, mananatili aniya sa enhanced community qua­rantine ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal hanggang Abril 4.

“Halos back to zero tayo dito. NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. That is March 29 until April 4 ang kanilang subject for review,” anang Pangulo.

Inilagay naman sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Quirino province mula Abril 1-15, 2021, at ang pagbaba o pag-level up ng quarantine status ay ibabase sa resulta ng survey.

Ang Santiago City, Isabela ay isasailalim din sa MECQ mula Abril 1-30, 2021 .

Ang mga nasa gene­ral community quarantine (GCQ) mulaAbril 1 hangang Abril 30, 2021 ay ang buong Cordillera Administrative Region (CAR), Isabela, Nueva Vizcaya, at Batangas.

Nasa GCQ rin ang Tac­loban City sa Visayas region; gayundin ang Iligan City, Davao City at Lanao del Sur sa Mindanao.

Lahat ng mga hindi binanggit na lugar sa bansa ay nasa ilalim ng modified general community quarantine (MGCQ) para sa buong buwan ng Abril. (Aileen Taliping)