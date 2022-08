Abra inuga ng malakas na aftershock

Muling nakaranas ng malakas na aftershock ang Abra kahapon ng umaga.

Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Seismology and Volcanology (Phivolcs), naitala ang magnitude 5.2 na lindol ganap na alas-2:27 ng madaling-araw, may 12 kilometro sa timog-kanluran ng Pilar, Abra.

Asahan na rin anila ang mga pinsala dahil sa malakas na pag-uga.

Nilinaw din ng Phivolcs na epekto pa rin ng malakas na lindol noong Hulyo 27 ang naranasang malakas na pagyanig kahapon.

Samantala, sinabi ni Civil Authority Aviation of the Philippines Area Manager 1 Ronald Estabillo na nasa normal operational ang mga paliparan sa Region 1 na kinabibilangan ng Baguio, Laoag, Vigan, Lingayen at Pangasinan airport matapos ang malakas na pagyanig.

Iniulat naman ni Area Manager 2 Mary Sulyn Sagorsor na wala ring naging problema sa mga commercial airport sa Tuguegarao at Cauayan sa Isabela. (Otto Osorio)