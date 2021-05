‘Above the Headwinds’ tampok sa ARTablado

Sa mga nagpapahalaga at may hilig sa sining biswal, may bagong atraksyon sa ARTABLADO, ang eksibiyong pinamagtang “Above the Headwinds” na pwedeng puntahan at matunghayan sa isang mall.

Kasalukuyang nag-ho-host ang ARTABLADO ng isang art ekhibit na nagtatampok ng mga gawa nina Carlos “Totong” Francisco II at MarPolo Cabrera.

Ang “Above the Headwinds” ay isang exhibit na ipinapakita ang artistic collaboration ng apo ng bantog na muralista ng Angono na si Carlos “Botong” Francisco at isang bagong sibol na visual artist mula sa Nagcarlan, Laguna. Ang dalawang visual artists na ito ay kapwa abstract paintings ang mga ginagawa.

Sa mga hamon na kanilanhg hinaharap ngayong pandemya, ang dalawang ito ay hinarap ang kanilang mga canvas bilang isang kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa kaluwagan sa stress at ang kwarantina ay nagsilbing pinaka-mainam na panahon at pagkakataon para lumikha ng maraming mga likhang sining.

Si Totong Francisco ay lubos na naimpluwensyahan ng Abstract Expressionism, ito ang kanyang naging pagtugon dahil nga siya ay lumaki at namulat sa panahon ng Regionalism na ang istilo at tatak ay laganap at ginagaw sa Angono, Rizal. Siya ay isang artista na sumasalamin ng ginhawa at kasiyahan lalo na sa lipunan ngayon kung saan popular na ang abstract art. Ang kanyang mga taga-sunod sa komunidad ng sining ay may posibilidad na maghanap ng mga outlet at kung sino at ano ang kanilang mga nagugustuhan at naiibigan, at ang mga gawa nI Totong, ang kanyang mga obra maestra ay kanilang nagiging inspirasyon, tulad ng mga likhang sining ng kanyang lolo.

Para naman kay MarPolo Cabrera, ang musika at sining ay may malapit na ugnayan. As an abstract expressionist and mixed media artist, his artworks are inspired mostly by the music he listens to, his emotions, and the principle of automatism. To him, music produces a strong emotional response, guiding him through every brush mark and color choices to create a wonderful masterpiece.

“Above the Headwinds” ay matutunghayan mula May 16 hanggang May 31 sa ARTablado Level 3, Veranda of Robinsons Galleria. For more updates, visit www.robinsonsmalls.com or like and follow ARTablado on Facebook and @artablado on Instagram.