Abot-kayang tax reform ilalatag

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Balak ni Sen. Sonny Angara na mag-1-2-3 sa panukalang tax reform package na isinulong ng administrasyong Duterte.

Wala namang balak si Angara na takbuhan ang responsibilidad na maging timon sa pagpapatibay ng panukala dahil sa pagiging ‘unpopular’ nito sa taumbayan, kundi gusto niyang maglatag ng formula para hindi mabigla ang mamamayan sa ipapataw na dagdag buwis.

Suhestiyon ng chairman ng Senate committee on ways and means, ang P6 excise tax na idadagdag sa produktong petrolyo ay hatiin sa P1 sa unang taon, P2 sa ikalawang taon at P3 sa ikatlong taon.

Kabaligtaran ito sa inaprubahan ng Kamara na P3 sa unang taon, P2 sa ikalawang taon at P1 sa ikatlong taon.

“Maglalabas tayo ng makatarungan, progresibo at abot-kaya (na committee report),” wika ni Angara.