Abot-kayang koneksyon handog ng Globe At Home Prepaid WiFi para mas malayo ang marating ng madiskarteng Pinoy

Simula nang ipatupad ang lockdowns sa bansa para maiwasan ang pagkalat ng Covid-19, kaliwa’t kanang diskarte rin ang mga Pinoy para mabuhay at maitaguyod ang kanilang mga pamilya.

Dahil dito, tinitiyak ng Globe sa pamamagitan ng Globe At Home Prepaid WiFi na makapagbigay ng serbisyo na bagay sa badyet ng bawat isa para mailabas ang galing ng mga Pinoy at masigurong mas malayo ang kanilang mararating sa kabila ng pandemya.

Kapag abot-kaya ang Internet, kahit sino ay makakakuha ng pantay na access sa impormasyon, pantay na oportunidad para maging produktibo at magkaroon ng maayos na trabaho, at pantay na pagkakataong masubukan ang world-class na entertainment, bukod sa iba pang mga bagay.

Kaya naman sulit na investment ang pagkakaroon ng Globe At Home Prepaid WiFi para sa bawat pamilya. Sa halagang P999 ay may modem ka na at may libreng 10GB data pa kaya naman bawat miyembro ay madaling makaka-access sa internet. Hindi na kailangang magload pa sa kada cellphone dahil pwedeng-pwedeng pagsaluhan ng pamilya ang sulit na promos nito.

Maliban sa online classes, work-from-home, at family bonding, malaking tulong din ang HPW sa madiskarteng Pinoy na gumagamit ng social media para mai-promote ang kanilang home-based na mga negosyo na pandagdag sa pantustos ng pamilya.

“Nais namin sa Globe na bawat bahay sa Pilipinas ay magkaroon ng maaasahan at mabilis na internet connection. Ang Globe At Home Prepaid WiFi at mga sulit na promos nito ang isa sa mga tulay para matupad ang hangaring ito at mabigyan ng pagkakataon na makaahon ang bawat pamilya at i-pursue ang mga pangarap nila sa buhay,” ayon kay Darius Delgado, Globe Vice President at Head ng Broadband Business.

Ang Globe At Home Prepaid ay maraming mga sulit na promo. Halimbawa na lang ang latest na HOMESURF 99 promo nila na valid for five days. May kasama na itong 10GB ng data para sa lahat ng website at 5GB (1GB kada araw) para sa YouTube, Google Classroom, Lazada, Facebook, at marami pa.

Sinigurado ng Globe At Home na bukod sa abot-kayang mga promo, madali rin ang pagpapa-load gamit ang mga app tulad ng GCash, Globe At Home, o GlobeOne. Lahat ito ay available sa Google Play Store para sa mga Android devices, at App Store naman para sa mga iOS devices. Maaari ring pumunta sa pinakamalapit na Globe Store o partner retailers para magpa-load.

Para sa iba pang mga promo, bisitahin ang: https://www.globe.com.ph/help/broadband/prepaid-wifi/promos.html

Sinusuportahan ng Globe ang 10 United Nations Sustainable Development Goals, lalo na ang UN SDG No. 9 na siyang kumikilala sa kahalagahan ng imprastraktura at innovation bilang mahalagang tagapagtaguyod ng ekonomiya. Layon din ng Globe na panindigan ang 10 prinsipyo ng United Nations Global Compact.

Para sa karagdagang impormasyong tungkol sa Globe At Home, bisitahin ang https://www.globe.com.ph/broadband.html at i-download ang Globe At Home app sa Android o IOS.

