Abot-kayang Cebu tour package alok sa Kuwaresma

Bilang hakbang para pasiglahin muli ang turismo, ilulunsad ng lokal na pamahlaan ng Cebu ang abot-kayang tour package sa panahon ng Kuwaresma.

Inanunsyo ni Governor Gwendolyn Garcia na inihahanda na ang mga tour package na ilalabas bago ang Holy Week sa Marso 28 hanggang Abril 3.

Kasama umano sa pagpaplano ang pakikipagtulungan ng provincial government sa mga pribadong tour operator at iba pang bahagi ng tourism industry, kabilang na ang mga airline company.

Napag-usapan umano ni Garcia kasama ni Department of Tourism Regional Director Shalimar Tamano at mga miyembro ng Cebu Alliance of Tour Operation Specialists at Cebu Tours and Travel Association ang mga planong package sa kanilang pagpupulong nitong Miyerkoles.

Sabi ni Garcia, kabilang na sa bawat tour package ang airfare, accommodation para sa 3 days and 2 nights, tour guide at maging pagkain at local transport.

Giit ng gobernadora, kailangan nang buksan ang lalawigan para sa mas marai pang turista. Target nito na ang mga bibisita mula sa ibang rehiyon, lalo na umano sa National Capital Region.

Aniya, napuna umano ang pagbabalik ng sigla sa probinsya nang buksan ang turismo noong Agosto 2020. Marami umano sa mga residente sa Cebu City ang nagpupunta sa mga hotel, gayunman bumababa ang mga nagche-check in sa mga ito sa araw na mayroong pasok sa trabaho.

Dagdag niya, nagpapatuloy ang economic activity o paggalaw sa ekonomiya kapag mayroong mga guest ang nagpupunta sa mga hotel at resort.

Una rito, pinadali na ng Cebu government ang mga requirement o kailangang dokumento na dapat ipakita ng mga bibisita sa nasabing probinsya. Hindi na kasi kailangan ng swat test result para sa mga domestic tourist sa lugar.

Kakailanganin na lang umano ay ang medical clearance at maipasa ang screening para sa mga sintomas ng COVID-19, gayundin kanilang mga kumpirmadong room reservation.

Kaugnay pa rin ng turismo, naglabas na ng mga kautusan si Garcia na paigitingin ang mandatory health guideline para sa tourism industry tulad ng canyoneering, whale-shark watching, trekking, swimming, at diving para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 habang binubuhay ang nasabing industriya sa lalawigan.