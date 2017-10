Abot kayang cancer treatment

Isinusulong ni Senador Sonny Angara na mas maging abot kaya at nararapat ang mga cancer treatment para sa mga Filipino.

Ayon kay Angara, dahil sa kanser nalulubog sa kahirapan ang mga pamilyang may kaanak na dumaranas nito dahil magastos ang gamutan.

Batay sa Philippine Statistical Authority report, isa sa bawat 10 ­namamatay sa bansa ay dahil sa kanser.

Sa pag-aaral naman ng Cancer Coalition of the Philippines, pitong Filipino ang namamatay kada oras dahil sa nasabing sakit.

Lumitaw din sa pag-aaral na ang ilan sa naiulat na premature death dahil sa cancer ay masisisi sa kakulangan ng kaalaman sa mga sintomas nito, delayed diagnosis o misdiagnosis, walang access sa health facilities, limitadong health system infrastructure at kawalan ng mga trained health professional.

Sa inihaing Senate Bill 1570, nais ni Angara na maglaan ng P30 bilyon ang pamahalaan bilang cancer assistance fund upang suportahan ang medical at treatment assistance program sa cancer patients.

“We must afford every Filipino cancer patient with the highest possible chance of survival,” giit ni Angara.