Aboitiz sososyo sa Cebu Int’l Airport

Babakas ang mga Aboitiz sa Mactan Cebu International Airport kung saan bibilhin nito ang 1/3 ng GMCAC, ang developer at operator ng MCIA mula sa Megawide Construction Corp. at GAIBV Airports International BV.

Sa isang pahayag, sinabi ng Aboitiz Equity Ventures na bibili ang Aboitiz InfraCapital Inc. ng share ng GMCAC sa halagang P9.47 bilyon. Maiiwan pa rin sa Megawide ang 33 and 1/3% plus 1 share ng GMCAC, at 33 1/3% pa rin ang interes ng GAIBV sa GMCAC.

Sa disclosure sa Philippine Stock Exchange, sinabi ni AEV Assistant Corporate Secretary Sammy Dave Santos na pauutangin din ng AIC ang Megawide at GAIBV ng P15.526 bilyon sa pamamagitan ng Exchangeable Notes na babayaran naman sa October 30, 2024. Panghahawakan ng AIC ang 66 2/3% plus 1 share ng GMCAC bilang seguridad. (Eileen Mencias)