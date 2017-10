Aboitiz, Ayala, Pangilinan, Cojuangco piyesta sa palit-jeep

Ilang malalaking kompanya lamang na pag-aari ng apat na business tycoons sa bansa ang titiba at makikinabang nang husto sa jeepney modernization program ng Department of Transportation (DOTr).

Naniniwala si Gab­riela Women’s party-list Rep. Emmi de Jesus na P2.2 bilyong pondo na ilalaan ng gobyerno para sa jeepney modernization program na nakasapin sa 2018 national budget ay subsidiya para sa pribadong sektor at hindi sa kapakan ng mga tsuper.

Ayon kay De Jesus, sinasabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na gagamitin ang nasabing pondo para sa pagbili ng 28,000 unit ng mga sasak­yang ipapalit sa mga lumang jeep pero binigyang-diin nito na magpipiyesta lamang dito ang mga korporasyon na magsu-supply ng electro­nic, solar o Euro 4 compliant units na bahagi ng gagawing jeepney phaseout.

Iginiit ni De Jesus na ang modernization subsidy ay magbebenepisyo sa mga kompanya na nagtutulak ng jeepney phaseout para mapaboran ang kanilang tinatawag na ‘compliant units’.

“It should be noted that the P80,000 per unit for only 28,346 jeepneys nationwide is actually a loan to be paid by jeepney drivers and operators for the purchase of e-jeeps costing P1M to P1.6M,” pahayag ng kongresista.

“Tinanggalan na nga ng kabuhayan ang mga drayber at operator, pagtutubuan pa sila ng administrasyong Duterte sa ilalim nitong PUV modernization loan. Ang ultimong gaga­nansya ay ang mga korporasyong pag-aari ng mga Aboitiz, Ayala, Pangilinan at Cojuangco dahil sila ang magsusuplay ng mga unit na ipapalit sa dyip. Malinaw na pabor ang sinasabing modernisasyon sa malalaking negosyo,” pagdidiin pa ni De Jesus.

Inihayag ng mambabatas na ang mga tsuper at operator ang magbabayad ng kabuuang utang sa loob ng pitong taon para sa mga bibilhing bagong unit.

Nilinaw naman ni Gabriela Women’s party-list Rep. Arlene Brosas na hindi naman sila kontra sa modernisasyon ng mga pampublikong transportasyon pero hindi aniya dapat naapektuhan nito ang kabuhayan ng halos isang milyong jeepney drivers at operators.

“P13,000 hanggang P18,000 ang kailangang bayaran sa mga bagong unit buwan-buwan sa loob ng pitong taon. Sa laki ng monthly amortization, walang magagawa ang mga drayber kundi ang maningil ng mas mataas na pamasahe. Direktang ipapasa ito sa mga mana­nakay. Direktang apek­tado ang bawat pamilya sa usaping ito kaya naman nakikiisa ang Gabriela sa panawagan ng PISTON,” ayon kay Brosas.

Kung sinsero aniya ang gobyerno na alalayan ang jeepney transport sector dapat idaan ang modernization funds sa local manufacturer ng modernong jeepney, awatin ang oil price hikes, at paghusayin ang mass transport system sa bansa.





Ganito rin ang pana­naw ni Anakpawis party-list Rep. Ariel Casilao dahil ang modernization program aniya ay ‘corporatization’ at ‘commercia­lization’ ng public transport sector na pakikinaba­ngan ng fo­reign monopoly automotive corporations at malalaking negosyante.

“P800 per day is near P300,000 per year, and seven years is more than P2 million, that is without interest, hence, this program intends to transform the poor driver into a slave, or that only private firms could operate under this high cost of PUVs,” pagpupunto ni Casilao.