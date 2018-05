Abogadong may topak

Nakaka-turn off itong isang kilalang abogado dahil sa hindi kagandahang asal na napapansin sa kanya kamakailan na ikinadismaya ng maraming ­mga netizen.

Hindi kasi malaman kung nalipasan ng gutom sa dami ng kliyente o sinapian ni Taning itong abogado dahil sa mga inaakto at inaasal nito.

Pinakahuli ay ang nakunang video nito na tila batang tuwang-tuwa sa kamalasang sinapit ng kapwa abogadong nasa mataas na puwesto .

Bukod sa wala sa ayos na inaakto nitong si Attorne­y ay inirereklamo rin ang pagiging pasaway na sagot nito sa text o kaya tawag sa telepono na may halong kabastusan.

Alam niyo ba mga utaw, na minsang tinawagan ito para interviewhin sana sa isang radio station, sumagot ito na “puwedeng mamaya na kasi nakiki­pag-sex” pa umano ito.

Na-turn off ang tumawag sa abogado at ipinara­ting agad sa boss ang sagot sa kanya.

Sa isang text message naman ng isang kakilala ay may sagot naman itong “of course intercourse!”

Puna tuloy ng mga miron, tila may nakalas na turnilyo ang abogado dahil sa mga makamundong sagot nito, o baka naman front lamang ito dahil wala siyang kakayahan.

Pintahan niyo na! Ang abogadong ito ay pakontrobersiyal kapag may hawak na malalaking kaso, at maanghang magsalita minsan pero mas lamang ‘yung kinaiinisan ito. May initial na T sa kanyang pangalan as in Topak.