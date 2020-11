Abogado sa ‘overpriced’ lamppost pinatay sa Cebu

Isang 51-anyos na abogado sa Cebu ang pinaslang ng dalawang hindi pa kilalang gunman habang patungo sa kanyang opisina sa Barangay Kasambagan, Cebu City nitong Lunes ng hapon.

Sa ulat, kinilala ang biktimang si Joey Luis Wee.

Lumabas sa imbestigasyon na kalalabas lang ni Wee ng kanyang sasakyan at paakyat na sana sa kanyang opisina sa Altchi Building nang dalawang suspek ang bumaril sa kanya bandang ala-1:30 ng hapon.

Tumakas ang mga suspek sakay ng motorsiklo.

Samantala, kinondena at nanawagan ng hustisya para kay Wee ang Integrated Bar of the Philippines Cebu Chapter.

Kabilang si Wee sa abogado ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa diumano’y mga overpriced lamppost na itinayo noong 2007 ASEAN Summit. (IS)