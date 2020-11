Abogado ni Digong bagong Overall Deputy Ombudsman

Hinirang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang abogado noong bise alkalde pa siya sa Davao City bilang Overall Deputy Ombudsman.

Si Atty. Warren Rex Hernandez Liong, dating director ng Department of Budget and Management (DBM) Procurement Services, ay manunungkulan sa Office of the Ombudsman hanggang 2027, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque.

Sabi ni Roque, kumpiyansa ang Pangulo na taglay din ni Liong ang mga katangian ng isang mabuting tagapamahala at kakayanin nito ang mga hamon na naghihintay sa kanyang bagong tungkulin sa gobyerno.

Nagtapos si Liong ng accountancy sa De La Salle University at nag-aral ng abogasya sa Ateneo de Davao University. Naging abogado siya ni Pangulong Duterte mula Agosto 2010 hanggang Hunyo 2013 noong bise alkalde pa ito sa Davao City.

Dati ring associate si Liong ng Angara Abello Concepcion Regala & Cruz Law Offices (ACCRALAW).

Nabatid na pinalitan ni Liong si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na sinibak ni Pangulong Duterte noong 2018 matapos umanong mapatunayang sangkot sa graft and corruption at betrayal of public trust.(Prince Golez/PNA)