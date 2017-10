Abogado ng BURI i-contempt, supplier arestuhin

Isa lamang ‘di umano sa 73 MRT cars ang kargado ng orihinal na Vehicle Logic Unit (VLU) na nagsisilbing ‘utak’ at pangunahing automatic safety device para sa MRT-3 Light Rail Vehicles (LRVs) habang ang iba ay binaklasan at pinalitan ‘di umano ng ‘chopsuey’ at hindi awtorisadong piyesa.

Ito ang ibinunyag kahapon ni Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) party-list Rep. Jericho Nograles.

Ayon sa kongresista, iisa lamang ang may orihinal na ‘Bombardier’ VLUs.

Dati aniya itong nakasalpak sa bawat MRT-3 car, pero tinanggal at pinalitan ng ‘unautho­rized’ at hindi akmang VLUs.

Sa nauna nang isinagawang pagdinig ng House Committee on Good Go­vernment na pinamumunuan ni Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel, pinabulaanan ng taga­pagsalita ng Busan Universal Rail Inc. (BURI) na si Atty. Charles Mercado ang ulat na pinalitan ang MRT-3 VLUs ng mga ‘unauthorized’ na unit.

Pero batay sa nakuhang dokumento ni Rep. Nograles ay lumilitaw na ang car number 63 lamang ang may nakasalpak na VLU na ginawa ng Canadian firm na Bombardier Transportation Signal Ltd. na sadyang espesyal na dinisenyo para sa MRT-3.

“So it turns out BURI’s lawyer and spokesman Atty. Charles Mercado is lying through his teeth when he claimed that the VLUs installed in the MRT-3 cars are all original parts and no replacement has been made of these very important safety devices.

It turns out that except for one car, all other cars have fake VLUs. I think that he should cited for contempt for lying under oath,” paghahayag ni Nograles.

Binanggit ng kongresista na base sa memorandum ng mga inhinyero ng MRT-3 sa pangunguna ni Engr. Jowelito Barco na isinumite kay MRT-3 Chief Engineer Oscar Bongon, lumilitaw sa isinagawang imbentaryo na maliban sa car number 63 ang 72 MRT-3 cars ay may nakasalpak na piyesang gawa ng ABB, ABB-Daimler-Benz o Daimler Chrysler VLUs at hindi Bombardier.