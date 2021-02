Abogado naging ‘pusa’ sa Zoom hearing

Nag-viral ang isang eksena sa online hearing sa pamamagitan ng Zoom, nang makitang naka-turn on ang cat filter ng isang abogado.

“I’m not a cat,” bigkas ito ni Atty. Rod Ponton sa online na pagdinig ng ika-394 Judicial District Court sa Texas, United States.

Unang napansin ni Judge Roy Ferguson ng nasabing korte ang nasabing filter. Aniya, “Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings.”

“Can you hear me, judge?” tugon naman ni Ponton, habang ang naka-display sa kanyang video ay mukha ng isang puting kuting na nagsasalita.

“It is [a filter], I don’t know how to remove it… I’m here, live, I’m not a cat,” aniya pa.

Tinuruan naman ng judge ang abogado na alisin ang cat filter, at matagumpay naman itong naalis.

Sabi ni Ferguson sa CNN, naiwang bukas ng isang bata ang cat filter sa Zoom account ni Ponton. Kaya naman, pinaalala ng judge sa madla na bago pumasok sa videoconference ay isara muna ang anumang filter. (Riley Cea)