Abaya sampolan sa anomalya sa MRT

Ngayon na ang pagkakataon para ipakita ng Office of the Ombudsman na isa itong independent body sa paghahabol sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian.

Sinabi ito kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella matapos kasuhan ng graft sa Ombudsman si dating Department of Transportation and Communications (DOTC) Secretary Joseph Emilio Abaya at ang iba pang opisyal ng kagawaran dahil sa maanomalyang kontrata na pinasok sa maintenance provider ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3.

Naniniwala si Abella na ikatutuwa ng libo-libong commuters ang hakbang na ito ng Ombudsman dahil sila ang nakukunsumi sa araw-araw na aberya ng MRT-3.

Kasabay nito, sinabi ni Abella na dapat noon pa kinasuhan sina Abaya.

“The filing of graft charges against former Secretary Joseph Emilio Abaya and other officials from the then Department of Transportation and Communications (DOTC) over an allegedly ano­malous deal with Metro Railway Transit 3 (MRT-3) maintenance provider Busan Universal Rail Inc. (BURI) is long overdue,” pahayag ni Abella.

Dapat din aniyang magsilbing paalala ito sa lahat ng mga lingkod bayan na gampanan nang maayos ang kanilang tungkulin nang may integridad at malasakit dahil kapag hindi naging maa­yos ang pangangasiwa ay mananagot ang mga ito sa batas.

“Similarly, let this be an opportunity for the Office of the Ombudsman to show its true independence in fighting corruption in the corridors of power,” dagdag pa ni Abella.