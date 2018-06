Abaya dapat kinasuhan ng plunder hindi graft sa MRT scam

NANINIWALA ang isang kongresista na dapat ikonsidera ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa nang mas mabigat na kaso laban sa lahat ng sumawsaw­ sa maanomalyang kontrata ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3 kung kaya’t nagkawindang-windang ang ope­rasyon at serbisyo nito at masyadong naperwis­yo ang publiko.

Ayon kay Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Party-list Rep. Jericho Nograles, mas mainam kung kakasuhan ng plunder ang mga da­ting opisyal ng gobyerno at iba pang sangkot sa transaksiyon.

“Hundreds of millions of taxpayers’ mo­ney have been released for this anomalous deal and I hope that the Ombudsman will also consider charging these individuals with plunder,” komento ni Nograles.

Batay sa ulat, may probable cause na nakita ang Ombudsman para kasuhan si dating Transportation Secretary Jun Abaya dahilan sa umano’y maano­malyang P4.2 billion maintenance contract ng MRT-3 sa Busan Universal Rail Inc. (BURI).

Tatlo pang undersecretary ng noo’y Department of Transportation and Communications (DOTC) at iba pang opisyal ang inakusahan sa maanomalyang kontrata. Kasama rin sa kinasuhan ang mga opis­yal ng BURI.

“The law has finally caught on to the public and private parties involved in the anomalous maintenance contract. This is a feather on the cap of President (Rod­rigo) Duterte’s drive against corruption,” ayon kay Nograles. ­