Abaya, Buenafe kinasuhan pa sa MRT-3

Itinuloy kahapon ng mga militanteng grupo ang pagsasampa ng karagdagang kaso sa Office of the Ombudsman laban kay dating Department of Transportation and Communications (DOTC) Secretary Joseph Emilio ‘Jun’ Abaya at iba pang mga opisyal ng nakaraang administrasyon kaugnay sa P3.8 billion maintenance contract ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3.

Kasama ni Abaya sa mga kinasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Government Procurement Reform Act si dating MRT-3 general manager Roman Buenafe, dating Undersecretary Rene Limcaoco at 12 iba pang mga dating opisyal.

Isinampa ang kaso dahil na rin sa sunod-sunod na aberya sa operasyon ng MRT-3.

Ugat diumano ng palpak na serbisyo ng MRT-3 ngayon ang “anomalous maintenance contract” na pinasok ng mga akusado sa Busan Universal Rail, Inc. na kailan lamang ay tinapos ng Department of Transportation (DOTr) ang serbisyo sa operasyon ng mga tren.

Inihain ang reklamo sa Ombudsman ng mga grupong Bayan, Bayan Muna, Agham at Train Riders Network.