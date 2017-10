Abaya, 5 pa kinasuhan sa kontrata ng MRT-BURI

Isinampa na kahapon sa Office of the Ombudsman ang kasong graft laban kay dating Department of Transportation and Communications (DOTC) Secretary Emilio Abaya kaugnay nang pinasok na maanomalyang kontrata sa Buri Universal Rail Inc. (BURI), ang maintenance provider ng Metro Rail Transit (MRT).

Sa 29 pahinang reklamo na inihain ni Department of Transportation (DOTr) Undersecretary for Legal Affairs and Procurement Reinier Paul Yebra, iginiit nitong maanomalya ang pag-award ng DOTC sa P3.81 bilyong kontrata sa Busan Transportation Commission para sa maintenance ng MRT matapos na bumuo pa ito ng isang ‘special purpose entity’ sa katauhan ng BURI para siyang mangasiwa sa implementasiyon ng kontrata.

Isa umano itong pag­labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at dahilan kung bakit palpak ang serbisyo at operasyon ng MRT.

Bukod kay Abaya, kabilang pa sa kinasuhan sina dating DOTC Undersecretary for Operations Edwin Lopez; dating Undersecretary for Planning and Infrastructure Projects Rene Limcaoco; dating Undersecretary Catherine Jennifer Francis Gonzales, overall head ng Bidding and Awards Committee Secretariat; dating MRT-3 general manager Roman Buenafe; at dating Assistant Secretary for Procurement Camille Alcaraz.

Kasama rin sa kinasuhan ang mga opisyal ng BURI.