Abante sa serbisyo at malasakit

Nagpupugay po ang inyong Senator Kuya Bong Go sa mga tagasubaybay ng pahayagang Abante. Simula po sa linggong ito, tuwing Huwebes ay matutunghayan na ninyo ang ating kolum na “Mr. Malasakit” kung saan pag-uusapan natin ang iba’t ibang kwento tungkol sa ating walang tigil na pagseserbisyo at pagmamalasakit sa kapwa tao.

Nitong Lunes ay National Heroes Day. Bukod sa ating mga dakilang bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan, kinilala rin natin at pinasalamatan ang mga makabagong bayani ng kasalukuyang panahon. Sila ang mga bayani na naging gabay at inspirasyon sa ating pagseserbisyo, kabilang na ang ating modern-day heroes—ang mga overseas Filipino workers.

Mahal ko ang ating OFWs dahil hindi biro ang sakripisyong ginagawa nila. Alam kong mahirap mawalay sa sariling tahanan para lang buhayin ang pamilya at masiguro ang kanilang magandang kinabukasan.

Kaya nang maging senador po ako, isinumite ko ang panukalang maitayo ang Department of Migrant Workers. Nagpapasalamat tayo sa suporta ng ating mga kapwa mambabatas dahil noong Disyembre 30, 2021 ay nilagdaan ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11641, na naging daan kaya mayroon na tayo ngayong bagong departamento. Ito po ang regalo namin ni Tatay Digong sa ating mga OFWs.

Sa simula ng 19th Congress ay isinumite ko ang Senate Bill 1191, o ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Layunin nito na matiyak at mapangalagaan ang karapatan ng marinong Pilipino sa bansang kanilang pupuntahan at matamasa ang disente at makataong paghahanapbuhay.

Nilikha rin po sa ating Senado ngayon ang Senate Committee on Migrant Workers, na pinumumunuan ni Sen. Raffy Tulfo na aking sinuportahan. Bilang Vice Chair ng komiteng ito, kaisa niya ako sa pangangalaga sa mga OFWs at suportado ko ang mga inisyatiba na makatutulong sa pagbibigay ng happy ending sa kuwento ng ating mga makabagong bayani.

‘Ika nga nila, “this is a great step towards the right direction” para masigurong maipasa ang mga batas na kailangan para proteksyunan ang mga Pilipino — nasaan man sila sa mundo.

Sa pagtahak sa landas na ito, mabuting suriin din natin ang mga kwento ng mga OFWs na natulungan natin noong nakaraan sa aking tahimik na paghahatid sa kanila ng serbisyong may totoong malasakit.

Kabilang rito ang mga naging biktima ng human trafficking sa Syria. Ligtas po natin silang napabalik sa Pilipinas noong 2021 sa tulong na rin ng iba pang mga ahensya. Mayroon ding mga OFWs mula sa Fiji, Japan na napauwi natin at nabigyan ng kaukulang tulong habang naka-quarantine sa Davao.

Napagkalooban din natin ng tulong ang mga masahista na biktima ng human trafficking at sexual abuse sa Kuwait. Nakasuhan na ang kanilang recruiter.

Sa suporta ng pribadong sektor, tinulungan din natin si Malik Darimbang na maayos ang kanyang kaso at makapagbayad ng ‘blood money’ para makauwi sa Pilipinas matapos makulong ng anim na taon sa Saudi Arabia. Kapiling na siya ngayon ng kanyang pamilya sa Surigao.

Si Rose Policarpio naman ay nakatanggap din ng financial and employment assistance. Na-acquit siya sa kasong pagpatay sa kanyang employer sa Saudi Arabia matapos mapatunayan kung sino ang totoong pumatay rito. Nakauwi at nagtatrabaho na si Rose ngayon sa National Tobacco Administration.

Naayudahan din si Aljohn Andrade sa kanyang mga gastos sa pagpapaospital nang bisitahin natin siya sa Kalibo, Aklan. Isa siyang OFW na sumasailalim sa therapy matapos ma-comatose sa loob ng anim na buwan.

Samantala si Roderick Aguinaldo, isang OFW sa Bahrain, ay kinasuhan ng death penalty noon. Dalawang beses sinulatan ni dating pangulong Duterte ang Hari ng Bahrain para umapela at babaan ang sentensya hanggang sa na-pardon at nakauwi sa Pilipinas. Ngayon ay nabigyan siya ng bagong pagkakataon at nahanapan natin ng trabaho sa Philippine Ports Authority.

Ang mga totoong kwentong ito ng mga kababayan natin ay ilan lang sa mga halos araw-araw na kuwento ng pakikibaka ng mga Pilipino sa abroad. Bukod sa pagnanasang makasama ang mga pamilyang naiwan nila dito, kasama rin sa kanilang hinaing ang makatanggap ng karampatang pansin, serbisyo at malasakit mula sa gobyerno at kapwa nilang Pilipino.

Hindi po nababayaran ang lungkot na mapalayo sa pamilya, kaya alagaan po natin ang ating overseas Filipino workers. Ayaw ko pong may nakikitang Pilipino sa ibang bansa na naloloko, naaabuso, at naaagrabyado lalong-lalo na po ang mga mahihirap nating kababayan.

Ako, bilang isang simpleng probinsyanong binigyan ng pagkakataong makapaglingkod, ay gagawin ang lahat ng aking makakaya para isulong ang mga karapatan at protektahan ang mga kapakanan ng mga Pilipino. Umaasa ako na mas lalong mapabuti pa natin ang ating mga batas, polisiya at programa, at gawin itong mas akma sa hamon ng makabagong panahon.

Hindi tayo titigil hanggang matugunan natin ang mga hinaing ng ating mga makabagong bayani na OFWs masigurado lamang na hindi masayang ang sakripisyo nila para lang mabigyan ng mas komportableng buhay ang kanilang mga anak at ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.