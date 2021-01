Abante photo contributor bumida sa Yahoo

Itinampok sa Yahoo News ang nalitratuhang eclipse noong 2012 ng Abante contributor at photojournalist na si Bullit Marquez.

Sa Twitter, proud na ibinahagi ni Bullit ang kanyang kontribusyon sa aniya’y “toxic” na 2020.

May pamagat ang Yahoo news article, kung saan ginamit ang larawan, na “2021 to feature 3 eclipses, eye-grabbing planetary meet-ups.”

“My little contribution to a ‘toxic’ 2020: Congratulations! Bullit’s 2012 photo of the eclipse featured in Yahoo News,” tweet ni Bullit nitong Miyerkoles.