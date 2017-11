Abante o empake

Mga laro ngayon­­ (MOA Arena)

1:00 p.m. – San Beda vs. St. Benilde (jrs)

3:30 p.m. – San Beda vs. San Sebastian (srs)

Isang hakbang na lang patungong championship round.

Itotodo ng defending champion San Beda at San Sebastian ang kani-kanilang lakas pag­harap ngayong araw sa secon­d stepladder ng knockout semifinals ng 93rd NCAA basketball sa Mall of Asia Arena.

Matapos ang 19-day break, muling tatapak ng basketball court ang Red Lions para harapin ang mabalasik na Stags.

Landing sa No. 2 ang Mendiola-based squad San Beda (16-2) matapos ang 18-game eliminations.

Gumapang ang Baste sa playoffs, unang tinalbos ang Perpetual para makapuwersa ng three-way tie sa No. 4.

Tinalo ng Stags ang Letran 74-69 noong Oct. 20 para sa huling slot sa Final Four.

Kinalos ng San Sebastian ang No. 3 seed JRU sa first semis stepladder.

Tapos ang season ng matatalo, aabante ang mananalo para hamunin­ ang unbeaten Lyceum (18-0) sa best-of-three finals.

Parehong pisikal maglaro, inaasahang magiging low-scoring ang bakbakan ng Stags at Red Lions.





“We all know San Beda plays really hard defense, same with us,” wika ni San Sebastian coach Egay Macaraya na muling aasa sa pambatong si Michael Calisaan­.