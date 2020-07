Hindi maintindihan ni Abante columnist Fidel Mangonon III kung bakit ipagbabawal ang pagsasalita sa mga tren sa bansa kahit pa may suot ang mga tao na face mask.

“Wow talking now not allowed inside MRT, PNR trains even if one is wearing a facial mask? How stupidly paranoid has these people in authority become!” ayon kay Mangonon, na chief statistician din ng PBA.