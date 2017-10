Abante ang Baste!

By Elech Dawa

Laro sa Biyernes (MOA Arena)

3:30 p.m. – SSC-R vs. JRU

Sabik lumaro sa Final Four, hindi sinayang ni Michael Calisaan ang pagkakataon at itinodo ang lahat ng lakas para isampa ang San Sebastian College sa semifinals.

Kumana ng career game at clutch triple si Calisaan para bitbitin ang Stags sa 74-69 panalo kontra Letran kahapon sa 93rd NCAA basketball tournament sa Mall of Asia Arena.

Umiskor si 6-foot-6 Calisaan ng season-high 36 points kasama ang pandiin na three-pointer sa stretch at kinalawit ng Stags ang No. 4 spot, haharapin sa knockout semifinals stepladder ang No. 3 na JRU sa Biyernes sa Pasay venue din.

“Gusto kong manalo ngayon at makapasok sa Final Four kasi sa apat na taon ko hindi pa ako nakakalaro doon,” ani Calisaan na nakapagtala rin ng 10 rebounds.

Dalawang taon na ang nakalipas, tumikada si Calisaan ng 35 points.

Bumira rin si Ryan Costelo ng 13 points kasama ang siyam sa fourth para sa Baste.

Magandang birthday gift ang panalo ng San Sebastian kay coach Egay Macaraya, 51-anyos na kahapon.