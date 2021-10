Abangan kay Kuya Boy: LJ Reyes may bagong pasabog kay Paolo Contis

Ang bongga ni Boy Abunda dahil may digital billboard sa Time Square, New York City para sa LA’s Threads (isang bag brand).

Sa nakita naming video, nagpunta mismo sa lugar na ‘yon si Kuya Boy at ang kanyang mga kasama para makita ang digital billboard ng tinaguriang King of Talk.

Anyway, chika ng isa sa mga kasama niya sa NYC na si Philip Ababon Rojas, may bagong interview si Kuya Boy kay LJ Reyes.

‘Very hot’ ang interbyung ‘yon ni Kuya Boy sa ex ni Paolo Contis na ang location ay sa The Buren sa Brooklyn, New York. Pag-aari raw ng pamilya ni LJ ang nasabing café-bar.

Chika pa ni Philip, exciting ang sagot ni LJ sa tanong ni Kuya Boy kung pupunta ang Kapuso actress sa Baguio City ‘as a friend’. Identified kay Paolo ang Baguio City dahil doon nagkaroon ng sightings sa kanila ni Yen Santos na na-link sa kanya.

Abangan daw ang sagot ni LJ sa ‘The Boy Abunda Talk Channel’ sa YouTube channel.

“When ipalalabas?” tanong ko kay Philip.

“Abangan n’yo na lang. Ine-edit pa,” sey pa ni Philip.

Naku, panoorin kaya ni Paolo ang tsikahan na ‘yon nina LJ at Kuya Boy?

Eh, si Yen kaya?

Barbie hindi nagselos kay Klea

Alam mo, Dondon (my dear editor), dapat tigilan na ang issue na nagkakalabuan o nag-aaway sina Barbie Forteza at Jak Roberto, huh!

Sa totoo lang, alam naman noon pa ni Barbie na ex-girlfriend ni Jak ang leading lady nito sa ‘Never Say Goodbye’ ng ‘Stories from the Heart’ na si Klea Pineda.

Mismong nanay ni Barbie na si Mommy Amy ang nagsabi no’n.

Nang tanungin ko kasi siya tungkol doon, ang sabi niya ay, “Iyon po ang sabi ni Jak (na ex-girlfriend si Klea),” at nilinaw nga ni Mommy Amy na pinagtatawanan lang daw ng anak at ng boyfriend nito ang issue na pinag-aawayan nilang dalawa si Klea.

Mukhang maganda naman ang ‘Never Say Goodbye’ sa trailer na napanood ko, kaya puwedeng i-promote ang mini series na ‘yon kahit hindi na banggitin si Barbie na hindi naman kasama sa cast, ‘noh?!

Noli walang planong mag-retire

“No plans yet to retire. Pahinga muna si Daddy for now!”

‘Yan ang dialogue sa akin ni Kat de Castro, anak ni Noli de Castro, nang tanungin ko kung magre-retire na ba ang tatay niya dahil umatras nga ito sa senatorial bid.

So, babalik ba sa ABS-CBN ang kanyang tatay, na iniwan an g ‘TV Patrol’ para sa kandidatura sana nito?

“Nag-uusap pa,” ang tanging sagot sa akin ni Kat.

“In every decision he makes, he knows I support him 100%. More than anything, he knows how much I love him,” naman ang message ni Kat kay Kabayan Noli.