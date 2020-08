Abando oober da bakod sa Letran

NGAYONG hot-issue ang napipintong paglipat ni UST Growling Tiger Rhenz Abando sa Letran Knights, karamihan sa mga netizen ay natuwa sa pinili niyang lilipatan.

Komento nila, akma ang pag-ober da bakod ng 6-foot-2 forward dahil bukod sa Dominican-school rin ito ay mas magagamit ang talento para sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) champion team.

“Good move. Letran is slowly becoming a force that will end San Beda’s consecutive championship. Quality recruits,” pahayag ni JP Antonio.

Sey naman naman ni Marc Catenza, “Not a bad move for Abando if he transfers to Letran.” (Aivan Denzel Episcope)