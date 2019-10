Abando hindi iiwan ang UST

HINDI iiwan ni rookie sensation Rhenz Abando ang University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers matapos makipag-meeting sa mga school official nitong Huwebes.

Kasama sa pagpupulong sina head coach Aldin Ayo at UST Institute of Physical Education and Athletics (IPEA) director Fr. Jannel Abogado, OP.

“Okay na,” kumpirma ni coach Ayo sa balitang unang lumabas sa Spin.ph. “He’s always been committed to UST. And in-affirm niya sa amin sa team na he’s here until the end of his collegiate career.”

Naging usap-usapan ang hindi paglaro ni Abando nitong Miyerkoles sa UST-UP match at sinundan pa ng kwentong pinipirata ito ng ibang eskuwelahan.

Sa tweet naman ng Varsitarian Sports (@VSportsUST), ang UST sports publication, “contrary to circulating reports, Growling Tigers head coach Aldin Ayo tells the Varsitarian: “Abando will stay in UST.”

Dahil rito, inaasahan na buong pwersa na muli ng Growling Tigers sa kanilang susunod na laban kontra NU Bulldogs sa darating na Sabado. (JAT)