Abad, Singson idiniin sa P8.7B roadway scam

Isinangkot ni Department of Justice (DOJ) Secretary Vitaliano ­Aguirre II ang dalawang gabinete ni dating Pa­ngulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III sa diumano’y maano­malyang P8.7 billion road right of way claims sa General Santos City.

Ayon kay Aguirre, base sa mga affidavit ng mga testigo, tinukoy sina dating Department of Budget and Management (DBM) Secretary Florencio Abad at dating Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Rogelio Singson na sangkot sa scam.

“Based on their signatures in the documents submitted to the NBI and on the sinumpaang salaysay of our witness, some high-ranking officials of the previous administration may have potential liabilities, like former DPWH Secretary Rogelio Singson, who apparently approved and requested the release of payments of fake road right of way claims,” sabi ni Aguirre.

Nalaman na inaprubahan umano ni Abad ang kabayaran sa iligal na road right of way claims na ni-request sa kanyang tanggapan ni Singson.

Ipinaliwanag ni ­Aguirre na ang scam ay pinamumunuan ng isang sindikato na nag-o-­operate mula pa noong 2009 at humihingi ng kompensasyon para sa mga landowner na apek­tado ng konstruksiyon ng national highway sa General Santos City gamit ang mga pekeng titulo.

Sinabi ng Kalihim na kinilala rin ng mga testigo ang ilan pang public officials na sangkot sa proseso, pag-apruba at pagpapalabas ng pondo para bayaran ang mga kaduda-dudang road right of way claims.

Ang mga natu­rang opisyal ay mula sa DPWH, Bureau of Internal Revenue, City Assessor’s Office ng General Santos City, Registry of Deeds, Commission on Audit at Regional Trial Courts.

Nasa ilalim na aniya ng Witness Protection Program ang mga testigo.