Aaron panay hingi ng pera kay Norman

IBINUKING ni Meralco Bolts coach Norman Black na kahit isa nang propesyonal na manlalaro at kasama sa koponan ang anak nitong si Aaron ay hindi pa rin nito maiwasan na tumayo sa sariling paa.

Bagaman hindi nito maialis ang kultura sa bansa na pagiging malapit sa bawat isa ay ibinuking mismo ni Black na humihingi pa rin ng panggastos sa kanya ang anak.

“I’m happy to be in the bubble with Aaron. He’s a good kid. He listens and he follows, well, most of the time,” sabi ni coach.

“The only problem is he still asks me for money. I have to remind him he’s a pro who makes his own money now,” sabi pa ng tinaguriang ‘Mr. 100 Percent’ na si Black. (Lito Oredo)