Aaron ipupusta pato’t panggulo

Laro bukas:(Araneta Coliseum)

6:00pm — SMB vs Meralco

(Serye tabla 3-3)

IBANG klaseng determinasyon ang ipinakita ni Aaron Black sa final 2 minutes ng Game 6 ng PBA Philippine Cup semis kontra San Miguel Beer nitong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Inagaw ang 96-90 win, napuwersa ng Bolts ang winner-take-all Game 7 sa Miyerkoles sa Big Dome din.

Kaya itataya na ni Aaron pati pato at panggulo sa rubbermatch.

Naiwan sa 90-80 ang Bolts kulang 3 minutes pa, matapos ibaba ng basket ni Chris Newsome sa single digits ay nag-take charge si Black nang solo-katawan na balikatin ang 14-2 finishing run.

Matapos subuan ng 3 si Cliff Hodge, inilista ni Aaron ang sumunod na 8 points.

Dalawa sa tatlong foul shots ang naipasok ni CJ Perez sa kabila para idikit sa isa ang Beermen, tatlo sa apat na biyahe sa stripe ang nai-convert ng dating Outstanding Rookie sa dying seconds para palitadahan ang panalo.

“I was really determined, kasi kung manalo kayo (Beermen) uuwi na kami,” ani Black, katabi sa postgame interview ang amang si coach Norman. “Our backs were against the wall. Not just me, everybody on the team came ready to play.”

Nagsumite si Newsome ng 19 points, tumapos ng tig-17 sina Black at Hodge na may 12 rebounds pa. (Vladi Eduarte)