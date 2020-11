A2Z nasa digital box na: Mga fan nina Cardo, Vice, Regine nagbunyi

Trending sa social media ang “TV Plus” dahil inanunsyo na ng A2Z channel na mapapanood na sila sa wakas sa digital TV boxes. Kaya naman marami ang nagdiwang na masusundan na nilang muli ang minahal nilang Kapamilya shows at magagamit na ulit ang kanilang mga telebisyon sa bahay.

Sa ngayon, mapapanood ang A2Z channel sa digital TV boxes kagaya ng TV Plus sa Metro Manila at ilang parte ng Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, at Pampanga, ang sabi ng A2Z sa Facebook page nito. Iba-iba pala ang channel assignment nito depende sa lugar kaya mas mabuting i-scan na lang ang digital TV box para masagap ito sa mga TV.

Marami ang nagdiwang sa social media kasama na ang Twitter user na si @heykycine na sinabing, “Uyyy ang saya ko talaga mapapanood na yung A2Z sa TV plus! Now I can watch ASAP on TV!!!”

“Malinaw na kaming makakapanuod. Thank you for not giving up @ABSCBN. Babangon tayo. A2Z at TV Plus. Ch. 15 Valenzuela Area,” sabi ni @Eyang26928031.

Post naman ni @HyunNique, “May silbi na ulit yung tv ko sa kwarto huhuhu nakakaiyak!! A2Z on ABS-CBN TVplus.”

Good news rin ang pagdating ng A2Z sa digital para sa mga kababayang naghahanap ng karagdagang mapagkukunan ng balita, lalo na ng updates tungkol sa bagyong Ulysses, dahil umeere rin sa A2Z ang programang “A2Z News Alerts.”

Para masagap ang A2Z sa digital TV box, kailangan lamang pindutin ang “Scan” button sa remote control ng iyong digital TV box. Piliin ang YES para magsimula ang auto-scan. Pagkatapos namang mag-scan, piliin ang OK at hanapin ang A2Z.

So, mapapanood na nga ulit ang ASAP ni Regine Velasquez, Showtime nina Vice Ganda at Vhong Navarro, at Ang Probinsyano ni Coco Martin sa digital box, ha! (Dondon Sermino)