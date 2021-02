Bea, Dominic magka-date sa Amanpulo

Okey, wala talagang nakakalampas sa mga faney, ha! At kahit ang kaliit-liitang detalye ng mga lakad, o aktibidades ng mga idolo nila, nahahalungkat nila.

Tulad ngayon, sila na mismo ang nagbuking na parehong nasa Amanpulo sina Bea Alonzo at Dominic Roque. At `yon ay dahil sa parehong video, photo na pinost ng dalawa.

Anyway, sa Instagram story ni Bea, makikita ang view na nakasakay siya sa eroplano, at pababa ng isla na mala-paraiso (dahil sa ganda ng buhangin at linis ng dagat).

At may IG story rin siya ng close up shot niya, at nag-segue sa legs, paa niya, na ang view ay malinis na dagat, na may konting mga dahon-dahon sa buhanginan.

At sa IG wall ni Dominic, makikita rin ang mga paa, legs na may libro, at kasama pa rin ang mga dahon-dahon na `yon na pareho noong kay Bea.

So, ano pa ba ang dapat mong malaman? Heto nga at sure na nga raw na pre-Valentine date ito ng dalawa.

“Nakita ko sa IG story ni Mama Bea nasa Amanpulo rin siya, myghaddd!” sabi ng isang fan.

“Together sila if you look at Bea story.”

“Yessss, confirm na ‘yan!”

“Bagay na bagay sila!”

Anyway, sa vlog naman ni Bea, unti-unti ay binubuksan na niya ang idea na magdyowa nga sila ni Dominic. Di ba nga, buong ningning niyang inamin na si Dominic ang huling tao na tumawag sa kanya (sa vlog nila ni Enchong Dee) sa bukingan portion.

At yes, mas maraming pabor ngayon sa relasyon nina Bea at Dominic. Hindi na sila nag-iinarte pa na kesyo sikat si Bea at hindi sikat si Dominic.

Para sa mga fan, kung saan masaya ang idolo nilang si Bea, go na rin sila.

“Madaming nag-aabang at kinikilig, parang teleserye sa totoong buhay,” say pa ng isang fan.

Yun nga, abang-abang ang mga fan na mag-post naman ng mga photo ang dalawa, o video, na magkasama sila.

Angelica lunod sa pag-ibig kay Gregg Homan

Kitang-kita naman, at feel na feel ang Peb-Ibig sa Instagram ni Angelica Panganiban. Obyus na pumapag-ibig talaga ang mahusay na aktres.

At oo naman, hindi naman itinanggi ni Angelica na super in love siya ngayon. Di ba nga, nag-post siya noong January 1 ng photo nila ng dyowa niya ngayon na nagtutukaan sila, na ang pangalan nga raw ay Gregg Homan.

At yes, mas madalas nga siya sa Subic ngayon, kesa sa Maynila. Na habang wala siyang tinatrabaho sa Manila, mas bet niyang mag-stay sa Subic, kasama ang dyowa niya, dahil sa Subic nga nagwo-work, nakatira si lalake.

At yes, ibang-ibang Angelica na ang makikita sa social media ngayon. Kung noon, puno ng hugot, ramdam and lungkot sa mga IG post niya, ngayon alam mong lunod siya sa pagmamahal.

Na ang mga kulay ng paligid nga ay naa-appreciate na niya. Na ang pagsikat, paglubog ng araw ay nagiging makahulugan na sa kanya, at `yon ay dahil sa pag-ibig.

“More Sundays with you please…” sabi ni Angelica sa isang post niya, na nagpakilig sa mga kaibigan niya sa showbiz.

“Sunsets will never be the same again,” say pa niya sa isang photo, katabi ang pulang puso.

Oh, di ba, ramdam na lunod, lulong sa pagmamahal si Angelica kay Gregg.

Anyway, bida nga si Angelica sa Love or Money na pelikula, kasama si Coco Martin. Taliwas nga lang ang role niya sa tunay na buhay, dahil sa pelikula, ayaw na niyang umibig, at mas mahalaga sa kanya ang pera, samantalang sa tunay na buhay, mas pinili niya ang pag-ibig, kesa magpakasubsob sa trabaho ngayon.

Bongga, di ba?