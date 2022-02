996 wanted, kalaboso ngayong Enero

Umaabot sa 996 wanted persons ang naaresto ng National Capital Region Police Office (NCRPO) nito lang buwan ng Enero.

Ito ang sinabi kahapon ni NCRPO Director Major General Victne Danao Jr., kung saan nasa 301 most wanted person, 32 district wanted person, 269 station wanted persons at 394 na iba pang wanted persons ang naaresto ng limang distrito sa Metro Manila.

Ang Manila Police District (MPD) ang nakapagtala ng pinakamataas na wanted persons na naaresto nitong buwan ng Enero na aabot sa 373, kung saan 138 sa mga ito ang most wanted, 26 district wanted persons, 112 station wanted persons at 97 iba pang wanted persons.

Pumangalawa sa pinakamaraming huli ang Southern Police District (SPD) na aabot sa 318, sinundan ng Northern Police District (NPD), 174; Eastern Police District (EPD), 108 at pinakakaunting huli ang Quezon City Police District (QCPD) na 23 wanted.

“Despite this accomplishment, however, let us not sit on our laurels but be more vigorous in the implementation of our continued campaign against wanted persons,” pahayag naman ni Danao. (Edwin Balasa)